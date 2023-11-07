دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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رافائيل لياو 12'أوليفر جيرو 50'
ميلان سكرينيار 9'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

ميلان v باريس سان جيرمانالنتائج والإحصائيات,