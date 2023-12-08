دوري أبطال إفريقيا
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1 - 1
ن م
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Jonathan Sowah 27' (جزاء)
Pacome Zouzoua 36'
(ش١ 1-1) (ن م 1-1)

ميدياما v يانج افريكانزالنتائج والإحصائيات,