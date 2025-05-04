الدوري الإيطالي
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0 - 4
انتهت
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C. De Ketelaere 12', 23'أديمولا لوكمان 47'M. Brescianini 89'
(½ 0-2) (انتهت 0-4)

مونزا ضد أتالانتاالنتائج والإحصائيات,