دوري أبطال آسيا النخبة
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0 - 2
ن م
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Ehsan Hosseini 34'Mohammad Reza Azadi 62'
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

مومباي سيتي v نساجي مازندرانالنتائج والإحصائيات,