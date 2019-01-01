ديربي الجزائر يحسم لصالح شبيبة القبائل

حقق فريق شبيبة القبائل، الفوز على نظيره مولودية الجزاء، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الجزائري.

تقدم عبد الواحد بلغربي بالهدف الأول للشبيبة بالدقيقة 50 من زمن المباراة، ليترجم استحواذ فريقه على الكرة.

وأضاف رزقي حمرون الهدف الثاني لشبيبة القبائل في الدقيقة 68، عن طريق ركلة جزاء نجح في تسجيلها في المرمى.

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ورفض رضا بن سايح خروج المباراة بتقدم شبيبة القبائل بهدفين فقط، حيث سجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

شبيبة القبائل رفع رصيده إلى النقطة السادسة عشر في المركز الرابع، خلف مولودية وهران المتفوق عليه بفارق الأهداف.

مولودية الجزائر تجمد رصيده عند النقطة 20 في صدارة الدوري الجزائري، رغم الخسارة التي تلقاها من شبيبة القبائل.