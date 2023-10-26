الدوري الأوروبي
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5 - 1
ن م
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فريدريك جولبراندسن 6'ماغنوس إيركم 27', 55'Emil Breivik 30'Martin Bjoernbak 90' + 3'
Momodou Sonko 21'
(ش١ 3-1) (ن م 5-1)

مولدي v هاكينالنتائج والإحصائيات,