دوري المؤتمر الأوروبي
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3 - 2
انتهت
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إيريك هيستاد 11'كريستيان إريكسن 17'فريدريك جولبراندسن 43'
K. Chodyna 64'لوكينهاس 67'
(½ 3-0) (انتهت 3-2)

مولدي ضد ليجيا فارسزاواالنتائج والإحصائيات,