Conference League
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2 - 1
ن م
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Halldor Stenevik 43'فريدريك جولبراندسن 90' + 2'
Maxim De Cuyper 85' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

مولدي v كلوب بروجالنتائج والإحصائيات,