الدوري الأوروبي
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1 - 2
ن م
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Emil Breivik 87'
جيريمي فريمبونج 14'Nathan Tella 18'
(ش١ 0-2) (ن م 1-2)

مولدي v باير ليفركوزنالنتائج والإحصائيات,