Conference League
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3 - 4
ن م
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Abdoulaye Seck 12'Gadi Kinda 29'Anan Khalaili 67'
M'Bala Nzola 2'Lucas Beltran 58'رولاندو ماندراغورا 73'Antonin Barak 90' + 5'
(ش١ 2-1) (ن م 3-4)

مكابي حيفا v فيورنتيناالنتائج والإحصائيات,