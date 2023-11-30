الدوري الأوروبي
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0 - 3
ن م
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Martin Terrier 29'Amine Gouiri 47'Fabian Rieder 90' + 3'
(ش١ 0-1) (ن م 0-3)

مكابي حيفا v رينالنتائج والإحصائيات,