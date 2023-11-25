Conference League
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3 - 2
ن م
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إيراي زيهاف 45' + 2'دور بيريتز 46', 60'
Eduardo Guerrero 71'Igor Gorbach 88'
(ش١ 1-0) (ن م 3-2)

مكابي تل أبيب v زورياالنتائج والإحصائيات,