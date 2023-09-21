Conference League
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3 - 2
ن م
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Yvann Macon 11'إيراي زيهاف 24'Dan Biton 32'
كليمنت أولسن 44', 55'
(ش١ 3-1) (ن م 3-2)

مكابي تل أبيب v برايدابليكالنتائج والإحصائيات,