Conference League
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1 - 6مجم 5 - 7
ن م
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إيراي زيهاف 57' (جزاء)
دانييل بودنس 10'كونستانتينوس فورتوينيس 36'Ayoub El Kaabi 45' + 3', 65'ستيفان يوفيتيتش 93'يوسف العربي 103'
(ش١ 0-3) (ن م 1-4) (و إ 1-6)

مكابي تل أبيب v أولمبياكوسالنتائج والإحصائيات,