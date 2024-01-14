كأس أمم إفريقيا
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2 - 2
ن م
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Mostafa Mohamed 2'محمد صلاح 90' + 6' (جزاء)
Witi 55'كليسيو 58'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

مصر v موزمبيقالنتائج والإحصائيات,