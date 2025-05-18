الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
انتهت
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سيل لارين 90' + 3'
ماورو ارامباري 56'كريستانتوس أوتشي 65'
(½ 0-0) (انتهت 1-2)

مايوركا ضد خيتافيالنتائج والإحصائيات,