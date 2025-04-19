الدوري الألماني الدرجة الأولى
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2 - 2
انتهت
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لي جاي سونغ 37'دومينيك كوهر 40'
ماكسيميليان أرنولد 3'دينيس فافرو 89'
(½ 2-1) (انتهت 2-2)

ماينتس ضد فولفسبورجالنتائج والإحصائيات,