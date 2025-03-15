الدوري الألماني
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2 - 2
ن م
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J. Burkardt 34'A. Hanche-Olsen 74'
ميكايل جريجوريتش 58'L. Kuebler 79'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

ماينتس v فرايبورجالنتائج والإحصائيات,