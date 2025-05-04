الدوري الألماني الدرجة الأولى
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1 - 1
انتهت
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جوناثان بوركاردت 57'
راسموس كريستنسن 16'
(½ 0-1) (انتهت 1-1)

ماينتس ضد آينتراخت فرانكفورتالنتائج والإحصائيات,