كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 1
ن م
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سام كون 35'B. Gurung 74'
B. Whitfield 20'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

مايدستون v باروالنتائج والإحصائيات,