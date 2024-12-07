الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 3
ن م
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راسموس هويلوند 18'برونو فيرنانديش 61'
N. Milenkovic 2'M. Gibbs-White 47'كريس وود 54'
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

مانشستر يونايتد v نوتنجهام فوريستالنتائج والإحصائيات,