الدوري الأوروبي
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5 - 4المجموع 7 - 6
انتهت
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مانويل أوغارتي 10'ديوجو دالوت 45' + 1'برونو فيرنانديش 114' (ضربة جزاء)كوبي ماينو 120'هاري ماغوير 120' + 1'
كورينتين توليسو 71'نيكولاس تاجليافيكو 78'ريان شرقي 105'أليكساندر لاكازيتي 110' (ضربة جزاء)
(½ 2-0) (انتهت 2-2) (انتهت 5-4)

مانشستر يونايتد ضد ليونالنتائج والإحصائيات,