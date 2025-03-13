الدوري الأوروبي
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4 - 1المجموع 5 - 2
انتهت
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برونو فيرنانديش 16' (ضربة جزاء), 50' (ضربة جزاء), 87'ديوجو دالوت 90' + 1'
ميكيل أويارزابال 10' (ضربة جزاء)
(½ 1-1) (انتهت 4-1)

مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييدادالنتائج والإحصائيات,