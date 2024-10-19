الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 1
ن م
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أليخاندرو جارناتشو 47'راسموس هويلوند 62'
E. Pinnock 45' + 5'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

مانشستر يونايتد v برينتفوردالنتائج والإحصائيات,