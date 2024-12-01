الدوري الإنجليزي الممتاز
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4 - 0
ن م
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ماركوس راشفورد 34', 46'J. Zirkzee 41', 64'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

مانشستر يونايتد v إيفرتونالنتائج والإحصائيات,