الدوري الإنجليزي الممتاز
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4 - 1
ن م
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V. Coufal 10' (هدف عكسي)إرلينج هالاند 42', 55'فيل فودين 58'
نيكلاس فولكروج 71'
(ش١ 2-0) (ن م 4-1)

مانشستر سيتي v وست هامالنتائج والإحصائيات,