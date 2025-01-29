دوري أبطال أوروبا
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3 - 1
ن م
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ماتيو كوفاسيتش 53'J. Ordonez 62' (هدف عكسي)سافينيو 77'
R. Onyedika 45'
(ش١ 0-1) (ن م 3-1)

مانشستر سيتي v كلوب بروجالنتائج والإحصائيات,