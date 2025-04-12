الدوري الإنجليزي الممتاز
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5 - 2
ن م
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كيفين دي بروينه 33'عمر مرموش 36'ماتيو كوفاسيتش 47'جيمس ميكاتي 56'N. O'Reilly 79'
إيبيريشي إيز 8'كريس ريتشاردز 21'
(ش١ 2-2) (ن م 5-2)

مانشستر سيتي v كريستال بالاسالنتائج والإحصائيات,