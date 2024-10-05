الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 2
ن م
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ماتيو كوفاسيتش 32', 47'جيريمي دوكو 82'
أندرياس بيريرا 26'R. Muniz 88'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

مانشستر سيتي v فولهامالنتائج والإحصائيات,