الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 1
انتهت
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عمر مرموش 14'بيرناردو سيلفا 38'نيكو غونزاليس 89'
دانيال جيبسون 90' + 6'
(½ 2-0) (انتهت 3-1)

مانشستر سيتي ضد بورنموثالنتائج والإحصائيات,