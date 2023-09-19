دوري أبطال أوروبا
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3 - 1
ن م
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جوليان ألفاريز 47', 60'رودري 73'
Osman Bukari 45'
(ش١ 0-1) (ن م 3-1)

مانشستر سيتي v النجم الأحمر بلغرادالنتائج والإحصائيات,