كأس العالم للأندية
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6 - 0
انتهت
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إلكاي جوندوجان 8', 73'كلاوديو إتشيفيري 27'إرلينج هالاند 45' + 5' (ضربة جزاء)أوسكار بوب 84'ريان شرقي 89'
(½ 3-0) (انتهت 6-0)

مانشستر سيتي ضد العينالنتائج والإحصائيات,