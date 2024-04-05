دوري أبطال إفريقيا
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0 - 0مجم 0 - 0جزاء 3 - 2
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(ش١ 0-0) (ن م 0-0)

ماميلودي صن داونز v يانج افريكانزالنتائج والإحصائيات,