دوري أبطال إفريقيا
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3 - 0
ن م
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Lucas Ribeiro 22'Peter Shalulile 28'Gaston Sirino 74'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

ماميلودي صن داونز v نواذيبوالنتائج والإحصائيات,