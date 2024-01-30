كأس أمم إفريقيا
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2 - 1
ن م
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Edmond Tapsoba 3' (هدف عكسي)Lassine Sinayoko 47'
بيرتراند تراوري 57' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

مالي v بوركينا فاسوالنتائج والإحصائيات,