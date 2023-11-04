كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 5
ن م
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C. Doyle 26'
A. Odoh 5'S. Folarin 28', 53'رودني ماكدونالد 71'M. Foulds 89'
(ش١ 1-2) (ن م 1-5)

مارين v هاروجايت تاونالنتائج والإحصائيات,