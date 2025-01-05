الدوري الفرنسي
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5 - 1
ن م
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فالنتين رونجيه 25'B. Nadir 39'نيال موباي 43'E. Wahi 66'أوليسيس غارسيا 75'
أندريه أيو 85'
(ش١ 3-0) (ن م 5-1)

مارسيليا v لو هافرالنتائج والإحصائيات,