الدوري الأوروبي
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2 - 2
ن م
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شانسيل مبيمبا 19'جوردان فيرتوت 20'
باسكال جروس 54'Joao Pedro 88' (جزاء)
(ش١ 2-0) (ن م 2-2)

مارسيليا v برايتونالنتائج والإحصائيات,