الدوري الأوروبي
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3 - 1
ن م
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Vitor Oliveira 27'Amine Harit 60' (جزاء)جوردان فيرتوت 69' (جزاء)
Orbelin Pineda 53'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

مارسيليا v أي إي ك أثيناالنتائج والإحصائيات,