الدوري الأوروبي
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4 - 3
ن م
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بيير إيميرك آوباميانج 9' (جزاء), 47', 90' + 3' (جزاء)شانسيل مبيمبا 26'
Brian Brobbey 10', 30'تشوبا أكبوم 79'
(ش١ 2-2) (ن م 4-3)

مارسيليا v أياكسالنتائج والإحصائيات,