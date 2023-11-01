كأس ملك إسبانيا
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1 - 3
ن م
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Marco Tulio 71'
Sabin Merino 43'ألفارو خيمينيز 103', 116'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1) (و إ 1-3)

ماربيا v راسينج فيرولالنتائج والإحصائيات,