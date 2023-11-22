دوري أبطال أوروبا
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2 - 0
ن م
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D. van de Donk 4'L. Balog 47' (هدف عكسي)
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

ليون للسيدات v SKN St. Poeltenالنتائج والإحصائيات,