دوري أبطال أوروبا
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2 - 2
ن م
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A. Majri 4'V. Becho 74'
F. Cerna 9'V. Gilles 90' + 1' (هدف عكسي)
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

ليون للسيدات v سلافيا براج للسيداتالنتائج والإحصائيات,