الدوري الأوروبي
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1 - 2
ن م
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Marin Ljubicic 61'
Thijs Dallinga 54'Gabriel Suazo 83'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

لينزير أي إس ك v تولوزالنتائج والإحصائيات,