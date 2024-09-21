الدوري الفرنسي
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3 - 3
ن م
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E. Zhegrova 15', 27'J. David 84' (جزاء)
A. Santos 30'E. Emegha 42'S. Nanasi 66'
(ش١ 2-2) (ن م 3-3)

ليل v ستراسبورجالنتائج والإحصائيات,