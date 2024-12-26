الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 1
ن م
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كودي جاكبو 45' + 1'كورتيس جونز 49'محمد صلاح 82'
جوردان آيو 6'
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

ليفربول v ليستر سيتيالنتائج والإحصائيات,