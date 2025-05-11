الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 2
انتهت
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كودي جاكبو 20'لويس دياز 21'
جابرييل مارتينيلي 47'ميكيل ميرينو 70'
(½ 2-0) (انتهت 2-2)

ليفربول ضد آرسنالالنتائج والإحصائيات,