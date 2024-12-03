الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 1
ن م
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جيمي فاردي 2'B. El Khannous 61'P. Daka 90'
نيكلاس فولكروج 90' + 3'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

ليستر سيتي v وست هامالنتائج والإحصائيات,