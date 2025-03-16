الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
0 - 3
ن م
team-logo
راسموس هويلوند 28'أليخاندرو جارناتشو 67'برونو فيرنانديش 90'
(ش١ 0-1) (ن م 0-3)

ليستر سيتي v مانشستر يونايتدالنتائج والإحصائيات,