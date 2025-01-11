كأس الاتحاد الإنجليزي
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6 - 2
انتهت
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جيمس جاستن 8', 63'ستيفي مافيديدي 35'فاكوندو بونانوتي 38'جيمي فاردي 51' (ضربة جزاء)ووت فايس 90' + 3'
جوناثان فاران 18'R. Kolli 45' + 2'
(½ 3-2) (انتهت 6-2)

ليستر سيتي ضد كوينز بارك رينجرزالنتائج والإحصائيات,